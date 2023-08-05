Мовсесьян уверен, что Файзуллаев будет прогрессировать в ЦСКА
«Файзуллаев привлёк внимание ЦСКА яркой игрой за «Пахтакор» и сборную Узбекистана. Мы следили за ним на Кубке Азии, где он подтвердил наши предположения о его потенциале. Дальше был показательный чемпионат мира, где был выше уровень сопротивления, но он вновь показал очень высокий уровень мастерства», — сказал Мовсесьян в интервью пресс-службе армейцев.
По его словам, 19-летний узбек будет прогрессировать в московском клубе.
«Это будет проект ЦСКА по развитию Файзуллаева, и мы уверены в том, что у нас получится это сделать. Аббос разовьётся в очень высококвалифицированного игрока и будет радовать наших болельщиков», — заявил он.
4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил решение подписать Файзуллаева.