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Мовсесьян уверен, что Файзуллаев будет прогрессировать в ЦСКА

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Спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал трансфер нападающего ташкентского «Пахтакора» и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев привлёк внимание ЦСКА яркой игрой за «Пахтакор» и сборную Узбекистана. Мы следили за ним на Кубке Азии, где он подтвердил наши предположения о его потенциале. Дальше был показательный чемпионат мира, где был выше уровень сопротивления, но он вновь показал очень высокий уровень мастерства», — сказал Мовсесьян в интервью пресс-службе армейцев.

По его словам, 19-летний узбек будет прогрессировать в московском клубе.

«Это будет проект ЦСКА по развитию Файзуллаева, и мы уверены в том, что у нас получится это сделать. Аббос разовьётся в очень высококвалифицированного игрока и будет радовать наших болельщиков», — заявил он.

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил решение подписать Файзуллаева.

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