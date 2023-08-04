Бабаев объяснил решение ЦСКА купить Файзуллаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении клуба приобрести узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Когда появилась возможность подписать талантливого парня за очень разумную стоимость в рамках опции выкупа, мы решили её активировать. На наш взгляд, у него хорошие возможности для роста и большое будущее», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести Хорхе Карраскаля у ЦСКА за €7—8 млн.