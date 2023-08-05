ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев появятся: Акинфеев, Гайич, Роша, Набабкин, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

За гостей на поле выйдут: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Пиняев, Тикнизян, Дзюба.

Встреча состоится 5 августа на «ВЭБ Арене» в Москве, матч начнётся в 20:00.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее ветеран ЦСКА высказал мнение, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом.