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ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ

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ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ
  • РИА Новости

В составе хозяев появятся: Акинфеев, Гайич, Роша, Набабкин, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный. 

За гостей на поле выйдут: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Пиняев, Тикнизян, Дзюба.

Встреча состоится 5 августа на «ВЭБ Арене» в Москве, матч начнётся в 20:00.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее ветеран ЦСКА высказал мнение, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом.

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