Ветеран ЦСКА считает, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв назвал фаворита в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Думаю, что своё поле и настрой помогут ЦСКА победить в матче. Армейцы могут забить один мяч и не пропустить в свои ворота. Счёт будет 1:0. В матче всё решит один гол», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее Чалов заявил, что ЦСКА постарается воспользоваться слабыми сторонами «Локомотива».