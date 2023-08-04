Ветеран ЦСКА считает, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом
- РИА Новости
«Думаю, что своё поле и настрой помогут ЦСКА победить в матче. Армейцы могут забить один мяч и не пропустить в свои ворота. Счёт будет 1:0. В матче всё решит один гол», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Встреча состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00.
После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.
Ранее Чалов заявил, что ЦСКА постарается воспользоваться слабыми сторонами «Локомотива».