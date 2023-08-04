Чалов заявил, что ЦСКА постарается воспользоваться слабыми сторонами «Локомотива»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Локомотив» собрал хорошую команду, видна тренерская рука. Они играют в тот футбол, который приносит результат. Прекрасно видим сильные стороны соперника, которые постараемся закрыть, но также видим и слабые, которыми постараемся воспользоваться», — приводит слова Чалова официальный сайт московского клуба.

По мнению нападающего, многое будет зависеть от того, как команда сыграет в обороне.

«Думаю, нас ждёт хороший матч. В таких играх в атаке моментик точно будет», — сказал он.

Встреча состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Кирилла Левникова обслужит игру ЦСКА с «Локомотивом».