Левников назначен главным арбитром матча третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
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Как сообщается на сайте РФС, матч между московскими ЦСКА и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.
Игра состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.
После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила подпишет контракт с ЦСКА до лета 2027 года.