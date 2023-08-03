Узнать больше

Левников назначен главным арбитром матча третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на матчах третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Левников назначен главным арбитром матча третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщается на сайте РФС, матч между московскими ЦСКА и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Игра состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила подпишет контракт с ЦСКА до лета 2027 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить