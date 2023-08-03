Левников назначен главным арбитром матча третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на матчах третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на сайте РФС, матч между московскими ЦСКА и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Игра состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила подпишет контракт с ЦСКА до лета 2027 года.