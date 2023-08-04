Пока «Зенит» решает вопросы с Венделом: «Спартак» покупает Рябчука, ЦСКА — Файзуллаева, а «Динамо» продаёт Захаряна

ЦСКА объявил о переходе хавбека «Пахтакора» Ассосбека Файзуллаева и вскоре может укрепить атакующую линию Виктором Давилой, в то время как «Спартак» собирается пополнить состав левым защитником «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком. «Динамо» ведёт переговоры со «Страсбургом» о продаже Арсена Захаряна, а «Зенит» не сумел договориться с «Фламенго» о трансфере Вендела и рассматривает возможность возвращения Сердара Азмуна из «Байера».

Зачем «Спартаку» Рябчук?

Красно-белые остаются одними из самых активных на трансферном рынке среди соперников по РПЛ и продолжают попытки укрепить оборонительную линию. По информации СМИ, «Спартак» всё ещё ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу Давинсона Санчеса, несмотря на позицию АПЛ, а также проявляет интерес к Эрхану Машовичу из «Бохума» и Карлу Старфельту из «Селтика», за которого якобы готов отдать более €16 млн. Однако ближе всего москвичи продвинулись в вопросе оформления левого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Контракт с молдаванином может быть подписан до конца недели, а сумма компенсации составит около €6 млн.

Свою профессиональную карьеру Рябчук начал в Португалии, где успел поиграть за дубль «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а в 2021-м перебрался в Грецию. И там он неплохо зарекомендовал себя. В прошлом сезоне он был одним из основных футболистов красно-белых, став лидером по числу проведённого на поле времени (3781 минута). Он отметился одним голом и шестью результативными передачами, поделив звание второго лучшего ассистента коллектива не с кем-нибудь, а с самим Хамесом Родригесом, и произвёл очень хорошее впечатление на местных журналистов.

«Это серьёзный командный игрок. За матчи он всегда получает в прессе оценки 7—8 по 10-балльной системе. Не десятки, но и не единицы… Он прежде всего очень дисциплинированно действует сзади. Может сыграть и на фланге полузащиты. В центре же ему неуютно… Хорошая сделка для «Спартака» и игрока. Некоторым болельщикам «Олимпиакоса» Рябчук не нравится. Они считают, что ему нечего делать в команде. Но это потому, что хотели бы видеть в составе мировую звезду. Я с ними не согласен. Звезда в расцвете сил не поедет ни в Грецию, ни в Россию», — заявил Bobsoccer редактор Sportpress24 Манос Старамопулос.

Судя по всему, сомневаться в квалификации Рябчука не приходится. Другой вопрос, нужен ли «Спартаку» именно левый защитник? В настоящий момент эту позицию закрывает здорово смотревшийся старте чемпионата Даниил Хлусевич, есть ещё и Леон Классен с Ильёй Голосовым, при необходимости выйти там может и номинально правый латераль Томаш Тавареш. Поэтому понять логику руководства красно-белых непросто. С учётом нынешней ситуации усиление в центр обороны и опорную зону кажется куда более востребуемым.

Усилят ли ЦСКА Давила и Файзуллаев?

Не исключено, что в скором времени долгожданное усиление получит и Владимир Федотов. Первыми новичками серебряных призёров РПЛ могут стать Виктор Давила и Аббосбек Файзуллаев, переговоры с которыми находятся на финальной стадии. По информации журналиста Фернандо Эскивеля, ЦСКА уже согласовал трансфер латиноамериканца и даже разработал схему перевода денежных средств. Требуемые €5 млн якобы сначала отправятся в Венесуэлу, потом — в Чили, а уже впоследствии прибудут в Мексику. Причём официально выкупать контракт форварда будет не российский клуб, а он сам.

Сам же спортсмен к этому моменту якобы не только успел пройти медицинское обследование, но и проработать все детали рассчитанного на четыре года договора. И если с выплатами не возникнет проблем, то Давила может оказаться в команде уже в ближайшем будущем. Примечательно, что такие же сложности сопровождали и покупку Файзуллаева.

«Мы давно попрощались с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — сообщил Sport24 генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман.

Как подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, «технические платёжные нюансы» действительно имеют место. Но выразил надежду, что «при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться». В итоге так и произошло. Уже в пятницу армейцы представили новичка и вручили ему футболку с 21-м номером. И судя по слухам, обошёлся он более чем в скромную по нынешним меркам сумму — €500 тыс.

Что касается задач, решаемых в результате покупок Давилы и Файзуллаева, то они в корне отличаются. Чилиец может с ходу стать основным в коллективе, в то время как узбек скорее приобретается на вырост. Но хотя в октябре ему исполнится лишь 20 лет, к этому времени он успел неплохо зарекомендовать себя не только в «Пахтакоре», но и в сборной. За неё он провёл лишь суммарно 81 минуту, но уже отметился голом — пострадала команда Таджикистана. А за «львов» он набрал 13 (10 + 3) очков по системе «гол + пас» в 41 встрече.

В условиях дефицита кадров в атакующей линии приглашение хоть каких-нибудь футболистов уже можно считать успехом для менеджеров армейцев. Но если копнуть чуть глубже, то к трансферу того же Давилы вполне могут возникнуть вопросы. 173-сантиметровый чилиец предпочитает действовать на позиции центрфорварда, но Федотов привык делать ставку на фактурных нападающих, как, например, Антон Заболотный. И вряд ли решит изменить своему стилю. Скорее всего, Виктору придётся либо выходить со скамейки, либо пробовать себя инсайдом. На старте сезона эту роль был вынужден исполнять номинальный опорник Максим Мухин. И хотя россиянин очень старался, впереди он не был продуктивен.

Покинет ли Захарян «Динамо» летом?

В то время как «Спартак» и ЦСКА думают об усилении, другой московский клуб решает вопросы с продажей одной из своих главных звёзд. За последние несколько недель в прессе появилось множество слухов о возможном уходе Арсена Захаряна, но финализировать сделку пока так и не удалось. Более того, если верить СМИ, за последнюю неделю от идеи приобретения россиянина отказались сразу два европейских коллектива, первым из которых был «Лацио».

По словам известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, российский и итальянский клубы практически ударили по рукам, договорившись о трансфере Захаряна за €10 млн, а ещё четыре были обещаны москвичам в виде бонусов. Но в последний момент дали заднюю. Как сказал спортивный директор римлян Анджело Фабиани, причиной тому стало отсутствие в заявке «лациале» места для футболиста не из Евросоюза. Однако эта причина кажется не соответствующей действительности. Ведь уже спустя пару дней сообщалось об интересе к бывшему атакующему хавбеку «Айнтрахта» Даите Камаде, в настоящее время пребывающему в статусе свободного агента. И вряд ли японец имеет паспорт гражданина ЕС. По сведениям GetFootbal, ранее именно это обстоятельство помешало ему пополнить состав «Милана».

Всего за несколько дней в идее подписать Захаряна разочаровался и ПСВ. В издании Eindhovens Dagblad полагали, что голландцы рассматривали россиянина в качестве замены вернувшемуся в «Пари Сен-Жермен» Хави Симонсу, однако те даже не выдвинули официального предложения. Возможно, их отпугнули запросы «Динамо», готового расстаться с одним из своих лидеров не менее чем за €15 млн, три из которых прописаны в виде бонусов.

На горизонте остаётся лишь «Страсбург». И эта история более чем любопытна. Ведь в состав его акционеров недавно вошёл консорциум BlueCo, чьим основателем является владелец «Челси» Тодд Боули. Таким образом, Захарян всё же может предпринять вторую попытку проторить себе дорогу в стан синих, пусть и через Лигу 1. И в английском клубе в этом серьёзно заинтересованы, поэтому попросили помочь в переговорах агента Рафаэлу Пименту, также заведующую делами Эрлинга Холанда.

Тем примечательнее, что именно запросы агента могут не позволить сделке состояться. Как сообщает блогер Иван Карпов, «Динамо» не устроила сумма компенсации в размере €13 млн (два — в виде бонусов), но главной причиной стало желание Пименты получить 20% от суммы перепродажи Захаряна. А именно на эти средства рассчитывает руководство москвичей. Правда, в «Спорт-Экспрессе» поспешили опровергнуть эти слухи.

«Рафаэла Пимента активно работает над возможными вариантами для Захаряна и делает всё, чтобы Арсен смог уехать в Европу. Единственное официальное предложение по игроку из Европы на данный момент было от «Страсбурга». Пимента участвовала в этих переговорах. Однако информация о том, что она требовала 20% от последующей перепродажи Захаряна, не соответствует действительности», — сообщили в издании.

Так или иначе, «Динамо» необходимо принять решение по продаже Захаряна в «Страсбург» в ближайшем будущем. Как пишет тот же Ди Марцио, французы готовы ждать до конца недели, после чего предложение будет аннулировано.

Есть ли смысл «Зениту» оставлять Вендела и приобретать Азмуна?

Далека от завершения работа действующих чемпионов страны на рынке. До закрытия периода дозаявок им необходимо не только найти замену отправившемуся на заработки в Саудовскую Аравию Малкому, но и решить ещё пару важных вопросов. Один из них — будущее Вендела, всем видом демонстрирующего желание покинуть Северную столицу. Бразильский хавбек настолько увлёкся этой идеей, что долгое время отказывался возвращаться в Россию и надеялся на удачное завершение переговоров между «Зенитом» и «Фламенго». Но бразильцы так и не сумели удовлетворить запросы петербуржцев.

Торги шли на протяжении нескольких недель, в течение которых клубы рассмотрели множество различных схем, способных помочь Венделу продолжить карьеру на родине. «Зенит» снизил цену с €25 млн до €18 млн, предлагал «Фламенго» включить в сделку Педро Абреу и Виктора Уго, но найти консенсус так и не удалось. Согласно последним данным, красно-чёрные были готовы заплатить €16,8 млн за 80% прав на полузащитника, но этого оказалось недостаточно. А после закрытия трансферного окна в Бразилии шансы на переезд футболиста были потеряны.

Но если верить СМИ, Вендел по-прежнему настроен вернуться в родную страну — не сейчас, так зимой. По сведениям Goal, он лично пообещал тренерскому штабу «Фламенго», что менее чем через полгода присоединится к команде. И это заставляет задуматься о том, стоит ли сине-бело-голубым оставлять его у себя.

С одной стороны, Вендел — один из сильнейших исполнителей РПЛ, способный помочь «Зениту» в очередной раз завоевать золото. Пусть он и находился в тени более ярких Малкома и Клаудиньо, выполнял огромный объём работы и высоко котировался экспертами. И в условиях ухода звёздного соотечественника и сокращения глубины скамейки коллектива иметь в составе такого игрока не будет лишним. С другой — уровень мотивации бразильца вызывает вопросы. Если он всерьёз настроился во что бы то ни стало покинуть Северную столицу, то будет ли он выкладываться на все 100% во время выступления за петербуржцев? В истории было множество случаев, когда не сумевшие добиться отъезда спортсмены резко снижали к себе требования и переставали демонстрировать привычный уровень. И тем самым не только пагубно влияли на игру команды, но и на свою ценность на рынке. Если Вендел провалит первую часть сезона, то потом продать его за разумные деньги будет вдвойне сложнее. А если верить Transfermarkt, он оценивается в очень приличные €24 млн.

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В этой ситуации «Зениту» необходимо понять, сумеют ли они замотивировать Вендела играть на привычном уровне. И если ответ будет отрицательным, то стоит задуматься о продаже его в коллектив из другой лиги. В Европе наверняка будут заинтересованы в футболисте такого уровня, а в Саудовской Аравии ещё и смогут предложить неплохую компенсацию.

Говоря об усилении, пока в прессе сообщают о намерении сине-бело-голубых вернуть Сердара Азмуна. На первый взгляд, это смотрится довольно странным решением. Позиция центрального нападающего в «Зените» укомплектована Иваном Сергеевым и Матео Кассьеррой, да и нынешнее состояние иранца вызывает вопросы. В «Байере» он так и не смог продемонстрировать свой уровень и записал на свой счёт по пять голов и результативных передач в 44 матчах, а в настоящий момент восстанавливается после очередной мышечной травмы.

Другой вопрос, что заполучить такого футболиста менее чем за €10 млн — отличная перспектива. Если верить Kicker, леверкузенцы всерьёз настроены расстаться с Азмуном и готовы пойти навстречу потенциальному покупателю. Проблема же заключается в санкциях Евросоюза в отношении России, способных осложнить осуществление трансфера.

В самом же «Зените» также открещиваются от слухов о покупке бывшего нападающего. В частности, опровергнуть их поспешил председатель правления клуба Александр Медведев.