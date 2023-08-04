Рейд: защитник «Селтика» Старфельт перейдёт в «Спартак» за €16,2 млн

Шведский защитник «Селтика» Карл Старфельт перейдёт в московский «Спартак».

Как сообщает журналист Гевин Рейд на своей странице в социальной сети, московский клуб заплатит за 28-летнего шведа €16,2 млн.

По информации источника, 4 августа защитник вылетит в Москву для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с красно-белыми.

В прошедшем сезоне Старфельт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Его соглашение с шотландским клубом рассчитано до 31 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает переговоры с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» по переходу защитника Давинсона Санчеса.