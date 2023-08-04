СЭ: Рябчук проходит медосмотр перед переходом в «Спартак»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным СМИ, красно-белые заплатят за 25-летнего молдаванина €6 млн плюс €1,5 млн в виде бонусов.
Защитник подпишет с московским клубом двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата Рябчука в «Спартаке» составит €2 млн в год.
В прошедшем сезоне Рябчук забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Контракт защитника с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает переговоры с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» по переходу защитника Давинсона Санчеса.