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СЭ: Рябчук проходит медосмотр перед переходом в «Спартак»

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Молдавский защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук проходит медицинский осмотр перед переходом в московский «Спартак».
СЭ: Рябчук проходит медосмотр перед переходом в «Спартак»
  • © Пресс-служба ФК "Олимпиакос"

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, красно-белые заплатят за 25-летнего молдаванина €6 млн плюс €1,5 млн в виде бонусов.

Защитник подпишет с московским клубом двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата Рябчука в «Спартаке» составит €2 млн в год.

В прошедшем сезоне Рябчук забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Контракт защитника с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает переговоры с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» по переходу защитника Давинсона Санчеса.

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