Салихова назвала Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома
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«Главный медиаактив РПЛ сейчас — это Квинси, которого обсуждают, критикуют, боготворят. Он уже легенда. Промес — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме», — приводит слова Салиховой Sport24.
3 августа санкт-петербургский клуб официально объявил о переходе 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль». По данным СМИ, сумма трансфера составила €60 млн.
Ранее Малком попрощался с болельщиками «Зенита».