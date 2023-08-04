Салихова назвала Промеса главной звездой РПЛ после ухода Малкома

Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход бразильского нападающего Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Главный медиаактив РПЛ сейчас — это Квинси, которого обсуждают, критикуют, боготворят. Он уже легенда. Промес — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме», — приводит слова Салиховой Sport24.

3 августа санкт-петербургский клуб официально объявил о переходе 26-летнего бразильца в «Аль-Хиляль». По данным СМИ, сумма трансфера составила €60 млн.

Ранее Малком попрощался с болельщиками «Зенита».