Нападающий Малком попрощался с болельщиками «Зенита» после перехода в «Аль-Хиляль».

«Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Всё, что я могу сказать вам, — слова благодарности за то, что мне довелось здесь пережить.

И я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи». Ухожу с особенным ощущением, что теперь я один из вас», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба.

Футболист был продан «Аль-Хилялю» за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком объяснил, почему решил перейти из «Зенита» в «Аль-Хиляль».