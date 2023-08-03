Малком — о переходе в «Аль-Хиляль»: всегда манило новое

Нападающий Малком объяснил, почему решил перейти из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем», — приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

Футболист был продан «Аль-Хилялю» за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год.

Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль».