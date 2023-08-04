Петржела считает, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2033 году

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о том, когда российские клубы вновь сыграют в европейских кубках.

«Считаю, что российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках только в 2033 году. Я бы очень хотел, чтобы Россию уже завтра вернули, но это невозможно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По словам тренера, все европейцы не жалеют, что клубы из России отовсюду дисквалифицированы.

«Все европейцы воспринимают это как факт», — сказал он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за участия крымских клубов во Второй лиге.