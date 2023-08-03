Узнать больше

В ЦСКА объяснили, почему задерживается трансфер нападающего «Пахтакора» Файзуллаева

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заверил, что нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев обязательно в скором времени окажется в армейском клубе.
В ЦСКА объяснили, почему задерживается трансфер нападающего «Пахтакора» Файзуллаева
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Есть определённые технические платёжные нюансы, но при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон переход обязательно должен состояться», — заявил Брейдо RT.

Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в €750 тыс.

Ранее генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман выразил надежду, что Файзуллаев в самом скором времени присоединится к ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить