В ЦСКА объяснили, почему задерживается трансфер нападающего «Пахтакора» Файзуллаева
- РИА Новости
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«Есть определённые технические платёжные нюансы, но при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон переход обязательно должен состояться», — заявил Брейдо RT.
Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в €750 тыс.
Ранее генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман выразил надежду, что Файзуллаев в самом скором времени присоединится к ЦСКА.