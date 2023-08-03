В ЦСКА объяснили, почему задерживается трансфер нападающего «Пахтакора» Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заверил, что нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев обязательно в скором времени окажется в армейском клубе.

«Есть определённые технические платёжные нюансы, но при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон переход обязательно должен состояться», — заявил Брейдо RT.

Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в €750 тыс.

Ранее генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман выразил надежду, что Файзуллаев в самом скором времени присоединится к ЦСКА.