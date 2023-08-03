Трансфер Файзуллаева задерживается из-за санкций в отношении ЦСКА
- РИА Новости
«Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — цитирует Адисмана Sport24.
Он подчеркнул, что команда уже давно попрощались с Файзуллаевым.
«Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате», — добавил Адисман.
Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в €750 тыс.
Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.