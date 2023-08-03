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Трансфер Файзуллаева задерживается из-за санкций в отношении ЦСКА

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Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман выразил надежду, что нападающий Аббосбек Файзуллаев в самом скором времени присоединится к московскому ЦСКА.
Трансфер Файзуллаева задерживается из-за санкций в отношении ЦСКА
  • РИА Новости

«Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — цитирует Адисмана Sport24.

Он подчеркнул, что команда уже давно попрощались с Файзуллаевым.

«Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате», — добавил Адисман.

Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в €750 тыс.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.

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