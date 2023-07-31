Узнать больше

«Чемпионат»: «Крылья Советов» согласовали с ЦСКА аренду Ушакова

Короткая ссылка
Самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника московского ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.
«Чемпионат»: «Крылья Советов» согласовали с ЦСКА аренду Ушакова
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», «Крылья Советов» и ЦСКА согласовали детали аренды, но самарский клуб продолжает переговоры с 20-летним россиянином.

В прошедшем сезоне Ушаков забил три мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить мексиканскому «Леону» порядка €6 млн за чилийского нападающего Виктора Давилу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить