«Чемпионат»: «Крылья Советов» согласовали с ЦСКА аренду Ушакова

Самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника московского ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.

Как сообщает «Чемпионат», «Крылья Советов» и ЦСКА согласовали детали аренды, но самарский клуб продолжает переговоры с 20-летним россиянином.

В прошедшем сезоне Ушаков забил три мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить мексиканскому «Леону» порядка €6 млн за чилийского нападающего Виктора Давилу.