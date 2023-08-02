«Некоторые партнёры не делились мячом»: Сычёв — о конкуренции с Дрогба, об уникальности Сёмина и о любви болельщиков

Реализовать свой потенциал за границей не удалось из-за стечения разных обстоятельств. Об этом в интервью RT заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв. По его словам, выиграть конкуренцию у Дидье Дрогба в «Марселе» было сложно, так как у форварда «залетало абсолютно всё». Чемпион страны также рассказал о феномене национальной команды под руководством Гуса Хиддинка, заявил, что скучает по времени, проведённому в «Локомотиве», и объяснил, почему любовь болельщиков для него ценнее трофеев.

— Поговаривают, что вы хотели бы вернуться в большой футбол в роли руководителя.

— Да. Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении. Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше... Время покажет, куда жизнь занесёт.

— Ваш коллега Руслан Пименов признался, что хотел бы сотрудничать с «Динамо». А с каким клубом вы мечтаете связать судьбу?

— Для меня важно оставаться в футболе как можно дольше.

— Без привязки к конкретному коллективу?

— Да. Главное — добиться результата и продолжать развиваться.

— Хороший футболист не всегда хороший менеджер?

— Я, кстати, сказал бы, что сейчас существует обратная тенденция: в футболе очень много неспортивных людей. Отсюда большое количество управленческих ошибок. Их можно было бы избежать, если бы они обладали футбольным опытом, ведь именно он позволяет справляться с серьёзными задачами.

— Вы про повышение квалификации?

— Конечно. Отучившись на специальных курсах под эгидой ФИФА или УЕФА, ты начинаешь понимать, как работают те или иные механизмы, причём не только здесь и сейчас, но и в перспективе. Разумеется, погружение в футбол и насыщенная карьера помогают делать первые шаги, но когда ты получаешь специальное образование, то начинаешь лучше ориентироваться во всех процессах. Занимать же высокую должность, не понимая, что к чему, невероятно сложно, если только у тебя нет покровителей.

— Давайте примерим роль функционера прямо сейчас. Ваш совет молодым ребятам из РПЛ, которые получили предложение продолжить карьеру в Европе?

— Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Очень много нюансов, но самое главное — практика. Если человек нужен клубу и тот даёт за него хорошие деньги, то однозначно надо ехать. При условии, что футболист будет выходить на поле, а не сидеть на скамейке. Там выше уровень и наличие еврокубков, а значит, и прогресс будет идти намного быстрее в конкурентной среде. Если футболиста берут на дальнюю перспективу с опцией сдачи в аренду, то это очень спорный вопрос. В юном возрасте обязательно требуется практика. Сидеть в запасе или довольствоваться 15—20 минутами — путь даже не к стагнации, а к деградации.

— Раз речь зашла о Европе, давайте вспомним ваш опыт. Чего не хватило в «Марселе», чтобы там закрепиться?

—Это жизнь. Дебютный сезон я отыграл нормально, затем поменялся состав. Случается такое, что проигрываешь конкуренцию другому нападающему. Насколько вы знаете, им был Дидье Дрогба, у которого залетало абсолютно всё. Не считаю данный этап неудачным. Получил опыт и предложения от иных европейских клубов, но принял решение вернуться в Россию.

— А почему всё же не вышло полностью реализовать свой потенциал за границей?

— Если говорить более детально, не хватило зрелости. Был молодой, неокрепший, где-то недоставало профессионализма. Плюс сильно скучал по Родине. Это те моменты, к которым должен быть готов молодой футболист. Ты должен работать на 200%, потому что никто не отдаст тебе место в составе — конкуренция сумасшедшая. Ты обязан быть на голову сильнее местного. И у тебя нет времени на адаптацию. У меня с этим всё нормально было, но не хватило европейского опыта, ментальности. Необходимо грызть и стараться, порой даже в ущерб командным действиям.

— Что имеете в виду?

— Для того чтобы набирать висты, некоторые партнёры не делились мячом. Для меня это было странно: нас всегда учили, что в выгодной ситуации отдай пас партнёру.

— Хорошая передача лучше гола?

— Именно, у меня это всё внутри сидело. Тот же форвард не делает пас, а вечно берёт игру на себя, бьёт по воротам постоянно. Из таких кусочков и складывается общий пазл.

— В «Локомотиве», куда вы вернулись, было кому раздавать пасы и помимо вас.

— Да, партнёры были что надо, грех жаловаться.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

— Скучаете по этому этапу карьеры?

— Каждый, кто выступал за «Локомотив» Юрия Сёмина, думаю, скучает. Там собрали коллектив единомышленников — мы являлись одной семьёй, потому и добивались успеха. Конечно, по тем временам тоскую, поскольку в других командах такой атмосферы не было. Наверное, с этим согласятся многие из того состава. Юрий Павлович — уникальный тренер и психолог. Он сумел создать единство. К слову, сейчас этого многим не хватает.

— Можете назвать его любимым специалистом из тех, с кем довелось поработать?

— У меня такого нет. Есть профессиональные отношения тренера и игрока. Наверное, могу сказать про наставников, которые дали мне больше всего как футболисту. Это Юрий Сёмин, Олег Романцев и Гус Хиддинк.

— Под руководством Романцева вы забили сумасшедший мяч «Зениту» в 2002-м в рамках чемпионата России. Пробирают воспоминания о таких моментах?

— Конечно, но опыт складывается как из негативных, так и позитивных, как этот гол, моментов. Такие же великолепные эмоции были после четвертьфинала Евро с Нидерландами в 2008-м, а ещё после золотого матча «Локомотива» в 2005-м.

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— Какая награда для вас самая ценная?

— Скажу без бравады и пафоса, но для меня это любовь болельщиков. Сейчас у меня есть возможность ездить по городам необъятной Родины. Ко мне подходят люди и говорят спасибо за карьеру, за голы. Когда играешь, у тебя ограниченное общение с болельщиками. Ты слышишь их 90 минут, но только потом осознаёшь, как было классно. По прошествии времени ты пожинаешь плоды и понимаешь, как играл и как на тебя смотрели. Это приятно.

— А если всё-таки говорить о трофеях?

— Особняком стоит чемпионство с «Локомотивом», Кубок России и бронзовая медаль Евро.

— В чём феномен той сборной России, на твой взгляд?

— Мне кажется, всё сошлось воедино, совокупность факторов. Обойдёмся без эзотерики и космоса, как многие любят, но Гусу удалось нас объединить настолько, что каждый вышел на свой пик мастерства. Важно понимать, что свой вклад вносят не 11 человек, а все 22 из заявки. Ребята, которые оставались в запасе, всей душой болели за тех, кто выходил на поле. Плюс ко всему тренерский штаб верил в нас, это чувствовалось. Ну и физические кондиции, конечно. Хиддинк подготовил нас очень грамотно. Вспомните матч с Нидерландами...

— Отбегали 120 минут как на крыльях.

— Да, это говорит о том, насколько грамотно был выстроен процесс. Тогда всё поколение находилось на пике, и Гус смог всех сплотить. Осадочек остался от матча со Словенией, ведь мы могли ещё пошуметь на чемпионате мира в ЮАР два года спустя. Но это жизнь, бывает и такое. С другой стороны, всем вспоминается именно 2008-й. Как посредством футбола можно объединить людей и подарить невероятные эмоции. Они остры и ярки даже спустя 15 лет. Болельщики, окунаясь в те моменты, вспоминают, как они праздновали. Ты понимаешь, что дарил им эмоции, и это прекрасно.

— А кто вам дарил такие эмоции? На чём и на ком вы выросли?

— На книжках о бразильском футболе. Кумирами были Пеле и Гарринча. Бескомпромиссная атакующая игра с множеством голов, финтов и праздником эмоций. Каждая встреча описывалась как карнавал.

— По Пеле, пожалуй, вопросов чуть меньше, а Гарринча чем зацепил? Дриблингом за счёт разной длины ног?

— Да, его никто не мог поймать. Он со всеми разбирался своими финтами и был нестандартным. Совет для будущего поколения: когда ты действуешь неординарно, это запоминается.