В Конго готовы рассмотреть предложение сборной России сыграть товарищеский матч
- РИА Новости
«Предложений от российской стороны не было, но мы готовы их рассмотреть. В дальнейшем посмотрим», — приводит сообщение пресс-службы Sport24.
После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее Андрей Аршавин высказал мнение о товарищеском матче национальной команды с Катаром.