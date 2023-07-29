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В Конго готовы рассмотреть предложение сборной России сыграть товарищеский матч

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В пресс-службе сборной Республики Конго готовы рассмотреть предложение России сыграть товарищеский матч.
В Конго готовы рассмотреть предложение сборной России сыграть товарищеский матч
  • РИА Новости

«Предложений от российской стороны не было, но мы готовы их рассмотреть. В дальнейшем посмотрим», — приводит сообщение пресс-службы Sport24.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение о товарищеском матче национальной команды с Катаром.

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