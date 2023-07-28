Аршавин: Катар — нормальная команда для спарринга сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о товарищеском матче национальной команды с Катаром.

«В целом у Катара сильная сборная. В данных условиях то, что есть игра, — хорошо. Нормальная команда для спарринга сборной России. Думаю, что матч будет интересным», — цитирует Аршавина ТАСС.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.