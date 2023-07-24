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Алаев: отстранение никого не устраивает, диалог с УЕФА есть

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени снимет санкции с России.
Алаев: отстранение никого не устраивает, диалог с УЕФА есть
  • РИА Новости

«Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

При этом он не стал делать прогнозы по выходу российского футбола из изоляции.

«Предполагать сроки возвращения я не буду, об этом говорили представители РФС, которые ведут диалог, он любит тишину», — добавил Алаев.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков назвал трагедией отстранение сборной России.

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