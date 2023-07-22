Чемпион мира по пляжному футболу Земсков назвал трагедией отстранение сборной России

Игрок сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков выразил надежду, что с РФС в скором времени будут сняты санкции.

«Для любого спортсмена, который готовится играть на международной арене, это является трагедией. Но это реальность, в которой мы живём, и сейчас мы с гордостью носим этого орла на футболке и выступаем под своим флагом», — цитирует Земского ТАСС.

Он подчеркнул, что сборная России продолжает развиваться и прогрессировать.

«Работаем в тех обстоятельствах, которые есть», — добавил футболист.

Земсков в составе национальной команды завоевал золотые медали на последнем чемпионате мира.

ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков провёл дебютный матч в составе «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу.