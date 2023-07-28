Команда легенд России обыграла сборную звёзд Африки в товарищеском футбольном матче

Сборная легенд России по футболу нанесла поражение в товарищеском матче команде звёзд Африки в Санкт-Петербурге.

Игра в рамках саммита Россия — Африка на стадионе «Петровский» завершилась со счётом 4:3.

В составе сборной России, в частности, на поле вышли Александр Ширко, Дмитрий Сычёв, Владимир Габулов, Александр Анюков, Роман Широков, Евгений Алдонин.

За команду Африки играли сенегалец Даме Н'Дойе, Макбет Сибайя из ЮАР, либериец Секу Олисе. Темнокожие футболисты ранее выступали за российские клубы.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.