Узнать больше

Команда легенд России обыграла сборную звёзд Африки в товарищеском футбольном матче

Короткая ссылка
Сборная легенд России по футболу нанесла поражение в товарищеском матче команде звёзд Африки в Санкт-Петербурге.
Команда легенд России обыграла сборную звёзд Африки в товарищеском футбольном матче
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Игра в рамках саммита Россия — Африка на стадионе «Петровский» завершилась со счётом 4:3.

В составе сборной России, в частности, на поле вышли Александр Ширко, Дмитрий Сычёв, Владимир Габулов, Александр Анюков, Роман Широков, Евгений Алдонин.

За команду Африки играли сенегалец Даме Н'Дойе, Макбет Сибайя из ЮАР, либериец Секу Олисе. Темнокожие футболисты ранее выступали за российские клубы.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить