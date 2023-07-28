Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем сборной России нужно играть с командами из Африки.

«Не должно быть заблуждений из‑за того, что Африка — далеко от нас, а уровень многих сборных мы превосходим. Но там есть конкурентные соперники. И встречи с африканскими национальными командами позволят нам поднять собственный уровень», — приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова, сказанные им на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» в рамках форума Россия — Африка.

Саммит проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной Мавритании.