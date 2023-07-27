Узнать больше

Митрофанов — о товарищеском матче с Мавританией: вопрос точной даты не стоял

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной Мавритании.
Митрофанов — о товарищеском матче с Мавританией: вопрос точной даты не стоял
  • РИА Новости

«На сегодняшний день вопрос точной даты не стоял, но это один из элементов сотрудничества в рамках подписанного соглашения. Мы вынуждены пересмотреть свой подход к взаимодействию практически со всеми национальными ассоциациями», - сказал Митрофанов на саммите Россия — Африка.

РФС подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее Митрофанов рассказал, что организации даёт договор с Мавританией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить