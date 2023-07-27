Митрофанов — о товарищеском матче с Мавританией: вопрос точной даты не стоял

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче со сборной Мавритании.

«На сегодняшний день вопрос точной даты не стоял, но это один из элементов сотрудничества в рамках подписанного соглашения. Мы вынуждены пересмотреть свой подход к взаимодействию практически со всеми национальными ассоциациями», - сказал Митрофанов на саммите Россия — Африка.

РФС подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее Митрофанов рассказал, что организации даёт договор с Мавританией.