Митрофанов — о товарищеском матче с Мавританией: вопрос точной даты не стоял
- РИА Новости
«На сегодняшний день вопрос точной даты не стоял, но это один из элементов сотрудничества в рамках подписанного соглашения. Мы вынуждены пересмотреть свой подход к взаимодействию практически со всеми национальными ассоциациями», - сказал Митрофанов на саммите Россия — Африка.
РФС подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.
Ранее Митрофанов рассказал, что организации даёт договор с Мавританией.