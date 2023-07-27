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Митрофанов — о договоре РФС с Мавританией: первый шаг, который определяет направления

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что организации даёт договор с Мавританией.
Митрофанов — о договоре РФС с Мавританией: первый шаг, который определяет направления
  • РИА Новости

«Это меморандум, который охватывает большое количество активностей. Сделан первый шаг, который определяет направления. В первую очередь мы будем взаимодействовать с коллегами в части подготовки тренеров, подготовки судей, иных специалистов, которые востребованы в футболе.

Будем сотрудничать в области экипировки, инвентаря, футбольных полей для развития мавританского футбола», — сказал Митрофанов на саммите Россия — Африка.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос о возможном товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии.

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