Africa Foot United: «Спартак» интересуется полузащитником «Краснодара» Батчи

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Africa Foot United, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба обратить внимание на 25-летнего футболиста.

Ангольский футболист перешёл из «Шавиша» в «Краснодар» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек провёл за «быков» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. В текущем сезоне он провёл за клуб два матча и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

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