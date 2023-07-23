Футболист «Краснодара» Олусегун назвал Сочи и Геленджик любимыми городами России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал свои любимые города в России.

«Первое место занимает Сочи, дальше — Санкт-Петербург, а третье — Геленджик», — приводит слова 21-летнего нигерийца «РБ Спорт».

По словам нападающего, Геленджик — это потрясающее место, где можно недорого отдохнуть и хорошо провести время.

«Влюблён в это место», — заявил он.

Летом 2020 года Олусегун на правах свободного агента перешёл в «Висту» из Геленджика, где провёл полгода.

Ранее сообщалось, что Олусегун заявил, что семья и агент посоветовали ему остаться в «Краснодаре».