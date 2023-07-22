Олусегун: семья и агент посоветовали мне остаться в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, почему принял решение остаться в краснодарском клубе.

«Думаю, со временем уход из «Краснодара» возможен, но, если я хочу уйти, я должен улучшать свою игру. Матч против ЦСКА должен был быть последним за клуб, но я поговорил с семьёй и агентом — они посоветовали мне остаться. Я прислушался к ним», — цитирует Олусегуна РИА Новости.

В сезоне-2022/23 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

21 июля «Краснодар» в первом матче нового сезона нанёс поражение «Динамо». Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Владимира Ивича.

Ранее полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил, в какой клуб РПЛ он бы не стал переходить.