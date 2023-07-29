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Тикнизян: ждал вызова в сборную России до последнего

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как принял решение выступать за сборную Армении.
Тикнизян: ждал вызова в сборную России до последнего
  • РИА Новости

«Ждал вызова в сборную России до последнего. Потом увидел расширенный список Карпина. Не увидел своей фамилии. Принял решение, что пора двигаться дальше. Самое время сменить гражданство во благо амбиций», — сказал Тикнизян в «Коммент.Шоу».

20 марта Тикнизян получил паспорт Армении. За сборную он сыграл в четырёх матчах и забил один гол.

Ранее Юрий Нагорных объяснил, почему «Локомотив» не стал рассматривать единственное предложение по трансферу Тикнизяна.

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