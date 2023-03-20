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Защитник «Локомотива» Тикнизян получил паспорт Армении

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В пресс-службе сборной Армении сообщили, что футболист «Локомотива» Наир Тикнизян получил паспорт Армении.
Защитник «Локомотива» Тикнизян получил паспорт Армении
  • РИА Новости

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», — приводит слова пресс-службы сборной «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что игроки «Локомотива» Наир Тикнизян и Константин Марадишвили могут выступать за сборные Армении и Грузии, а не России.

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