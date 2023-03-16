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Гришин: Тикнизян и Марадишвили могли бы помочь сборной России, но выбрали другой путь

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что игроки «Локомотива» Наир Тикнизян и Константин Марадишвили могут выступать за сборные Армении и Грузии, а не России.
Гришин: Тикнизян и Марадишвили могли бы помочь сборной России, но выбрали другой путь
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Каждый выбирает свой путь. Если им можно выступать за другие сборные, если у них есть корни в других странах, то почему нет. Тем более в сборных Армении и Грузии конкуренции гораздо меньше, чем в сборной России. Лично я думаю, что если ты родился в России и вырос здесь как футболист, то ты должен выступать за сборную нашей страны. Я хочу смотреть на сборную, где играют наши, российские футболисты. Марадишвили и Тикнизян могли бы помочь сборной России, но выбрали другой путь», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну.

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