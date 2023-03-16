Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну

В сборной Армении рассказали о процессе получения армянского гражданства для защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«C паспортом Армении для Тикнизяна всё хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну», — цитирует пресс-службу сборной Армении «Спорт-Экспресс».

7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.

Ранее Дмитрий Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении.