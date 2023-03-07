Узнать больше

Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что защитник Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении.
Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищёва Vprognoze.ru.

7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.

Ранее в сборной Армении заявили, что Тикнизян получит армянский паспорт в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить