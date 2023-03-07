Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищёва Vprognoze.ru.
7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.
Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.
Ранее в сборной Армении заявили, что Тикнизян получит армянский паспорт в ближайшее время.