Свищёв оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что защитник Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении.

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищёва Vprognoze.ru.

7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.

Ранее в сборной Армении заявили, что Тикнизян получит армянский паспорт в ближайшее время.