В сборной Армении заявили, что Тикнизян получит армянский паспорт в ближайшее время

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал новость о том, что защитник Наир Тикнизян вызван в сборную Армении.

«В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении. Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», — приводит слова Карапетяна «Спорт-Экспресс».

7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.

Ранее сообщалось, как экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов Тикнизяна в сборную Армении.