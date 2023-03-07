В сборной Армении заявили, что Тикнизян получит армянский паспорт в ближайшее время
- РИА Новости
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«В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении. Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», — приводит слова Карапетяна «Спорт-Экспресс».
7 марта футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.
Сам Тикнизян отметил, что решение выступать за Армению было полностью его инициативой и личным выбором.
Ранее сообщалось, как экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов Тикнизяна в сборную Армении.