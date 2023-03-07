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Булыкин считает, что сборная России много не потеряет от ухода Тикнизяна в команду Армении

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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.
Булыкин считает, что сборная России много не потеряет от ухода Тикнизяна в команду Армении
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это его выбор. Он ищет лучшие для себя варианты. Поэтому если он выбрал, значит посчитал этот вариант лучшим. Думаю, Россия от этого не много потеряла. Каждый может выбирать. Никто не может запретить», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник является уроженцем Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 25 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

Ранее сообщалось, как Тимофей Бердышев прокомментировал непопадание Александра Кокорина в расширенный состав сборной России по футболу.

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