Агент Кокорина высказался о непопадании игрока в расширенный состав сборной России
- РИА Новости
«Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своём интервью чётко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».
В список вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.
Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.
Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.