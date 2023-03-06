Агент Кокорина высказался о непопадании игрока в расширенный состав сборной России

Агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал непопадание форварда в расширенный состав сборной России по футболу.

«Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своём интервью чётко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

В список вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.