Газзаев — о составе сборной России: тренерский штаб вызвал всех сильнейших

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

«На мой взгляд, тренерский штаб вызвал всех сильнейших, кто достоин играть в сборной. Идёт кропотливая работа, ближе к сбору Карпин и его помощники сократят этот список. Сборная России должна играть, и эти международные матчи в марте будут подспорьем для молодых футболистов и потенциальных игроков национальной команды», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

В список вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Карпин объяснил попадание Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России.