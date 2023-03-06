Газзаев — о составе сборной России: тренерский штаб вызвал всех сильнейших
- РИА Новости
«На мой взгляд, тренерский штаб вызвал всех сильнейших, кто достоин играть в сборной. Идёт кропотливая работа, ближе к сбору Карпин и его помощники сократят этот список. Сборная России должна играть, и эти международные матчи в марте будут подспорьем для молодых футболистов и потенциальных игроков национальной команды», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».
В список вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.
Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.
Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее Карпин объяснил попадание Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России.