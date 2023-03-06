Карпин объяснил попадание Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

«Список игроков, представленный сейчас, — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и Кубке России», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды.

Он также отметил, что главным изменением является появление в списке полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — добавил Карпин.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.