Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну
- РИА Новости
«Предложение было неадекватное, учитывая уровень мастерства Тикнизяна. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
По его мнению, 24-летний армянин на данный момент является одним из лучших игроков команды.
«Если будет адекватное той цене, по которой Наир был куплен «Локомотивом», а именно — €5,5 млн, то будем рассматривать», — заявил он.
Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» сыграть вничью с казанским «Рубином» в первом туре Российской премьер-лиги.