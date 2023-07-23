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Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему московский клуб не стал рассматривать единственное предложение по трансферу защитника Наира Тикнизяна.
Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну
  • РИА Новости

«Предложение было неадекватное, учитывая уровень мастерства Тикнизяна. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

По его мнению, 24-летний армянин на данный момент является одним из лучших игроков команды.

«Если будет адекватное той цене, по которой Наир был куплен «Локомотивом», а именно — €5,5 млн, то будем рассматривать», — заявил он.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» сыграть вничью с казанским «Рубином» в первом туре Российской премьер-лиги.

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