Нагорных заявил, что «Локомотив» получил неадекватное предложение по Тикнизяну

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему московский клуб не стал рассматривать единственное предложение по трансферу защитника Наира Тикнизяна.

«Предложение было неадекватное, учитывая уровень мастерства Тикнизяна. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

По его мнению, 24-летний армянин на данный момент является одним из лучших игроков команды.

«Если будет адекватное той цене, по которой Наир был куплен «Локомотивом», а именно — €5,5 млн, то будем рассматривать», — заявил он.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» сыграть вничью с казанским «Рубином» в первом туре Российской премьер-лиги.