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Футболист «Зенита» Караваев рассказал, что его не пустили в Чехию из-за российского паспорта

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что его не пустили в Чехию из-за российского паспорта.
Футболист «Зенита» Караваев рассказал, что его не пустили в Чехию из-за российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с российскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем», — приводит слова Караваева Sport24.

Защитник рассказал, что все же смог въехать в Чехию, несмотря на запрет.

«Мартин Йиране специально приехал из Чехии в Австрию, чтобы нас встретить и забрать. В итоге ещё три часа добирались до Праги на машине», — сказал он.

28-летний россиянин играл в Чехии за команды «Яблонец» и «Дукла» с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что российскому футболисту ереванского «Пюника» не выдали визу для въезда в Швецию.

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