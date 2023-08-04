Несмотря на форму Тикнизяна и кадровые проблемы: ЦСКА в статусе фаворита подходит к дерби с «Локомотивом» в РПЛ

ЦСКА не слишком уверенно начал новый сезон в чемпионате России по футболу, однако, по данным букмекеров, считается фаворитом предстоящего дерби с «Локомотивом». Команда Владимира Федотова потеряла очки в первом же домашнем матче, ни разу не забила с игры, а сам тренер из-за кадровых проблем почти лишён возможности ротировать состав. В то время как подопечные Михаила Галактионова хоть и не столь безупречны в обороне, но компенсируют это уверенными действиями на чужой половине, причём три мяча на свой счёт уже записал защитник Наир Тикнизян.

Проблемы «Локомотива» в защите

К столичному дерби ЦСКА и «Локомотив» подходят с практически равным количеством очков. Армейцы реабилитировались за сенсационное поражение от «Урала» и в запомнившемся судейским скандалом матче сломили сопротивление «Ахмата». А железнодорожники пусть и стартовали довольно невразумительно, сыграв вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином», но потом разгромили «Факел». Однако, несмотря на промежуточное третье место в таблице, больше поводов для недовольства есть как раз у футболистов и болельщиков красно-зелёных.

Подопечные Михаила Галактионова стали главным открытием весенней части прошедшего сезона. В её преддверии им пророчили борьбу за выживание, но в последних 13 турах железнодорожники набрали 32 очка и заняли первую строчку по данному показателю, опередив ЦСКА (29) и «Зенит» (28). А летом хоть и потеряли двух важных исполнителей в лице Тина Едвая и Франсуа Камано, не стали заметно слабее.

В строй вернулся Лукас Фассон, о недостатках которого на тот момент ещё было невозможно сделать выводы, ведь прошедшее первенство он пропустил почти полностью; восстановился и набрал форму Рифат Жемалетдинов; окончательно освоились перебравшиеся из «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков, как и вернувшийся на родину Артём Дзюба. Остался в коллективе и Вильсон Изидор, выдавший невероятный отрезок в концовке чемпионата. В семи матчах он забил шесть мячей и стал вторым лучшим бомбардиром «Локомотива», хотя пропустил из-за травм суммарно 92 дня.

Поэтому были основания ожидать, что красно-зелёные катком проедутся по первым двум оппонентам и подойдут к дерби без очковых потерь. Однако карты спутал «Рубин». Казанцы дважды воспользовались грубейшими ошибками Фассона и подпортили «Локомотиву» старт первенства, не позволив последовать примеру «Краснодара» и «Спартака».

Однако впоследствии выяснилось, что осечки красно-зелёных в обороне связаны не только с фигурой Фассона. В Воронеже Галактионов сделал ставку на пару Иван Кузьмичёв — Егор Погостнов, но и она смотрелась невразумительно. «Факел» наработал на 1,3 xG и вновь подсветил проблемы соперника. После второго тура те расположились на третьей строчке по ожидаемым допущенным голам без учёта пенальти (NPxG), опередив лишь «Оренбург» и «Балтику». И это при отсутствии противостояний с топами, чем могли похвастаться и одни и вторые.

Поэтому неудивительно, что Галактионову пришлось отвечать на вопросы о необходимости покупки центральных защитников уже после победы над «Уралом» в Кубке России, где его подопечные вновь не смогли оставить ворота в неприкосновенности (2:1). И хотя наставник сделал реверанс в сторону молодых воспитанников, намекнул, что лишним качественный исполнитель на этой позиции не будет.

«Сегодня мы очень рады, что у нас в составе большое количество молодых российских футболистов, которые прибавляют и развиваются. С учётом сегодняшней ситуации развитие российских футболистов в приоритете. Но если будет футболист хорошего уровня, который усилит команду (и не так важно, какой национальности), то мы постараемся его взять», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Дефицит кадров ЦСКА

На первый взгляд, явный дефицит качественных игроков в центре обороны может открывать отличные перспективы для ЦСКА в дерби. И букмекеры с этим согласны, называя его фаворитом противостояния. Однако сами армейцы испытывают колоссальные кадровые проблемы. В общей сложности из-за травм третий тур гарантированно пропустят Игорь Дивеев, Илья Агапов и Виллиан Роша, под вопросом участие Ивана Облякова, Саши Зделара, Хорхе Карраскаля и Адольфо Гайча. И это не считая потери одного из ключевых атакующих исполнителей — Хесуса Медины, замена которому так и не была найдена.

Если брать в расчёт исключительно готовых к выступлению спортсменов, то сейчас ЦСКА кажется наименее укомплектованным среди всех претендентов на медали РПЛ. В предыдущей встрече с «Ахматом» москвичи даже не сумели полностью сформировать скамейку, ограничившись семью футболистами. Причём все до единого были воспитанниками клуба, а самому «возрастному» из них лишь в январе исполнилось 20 лет. Это и объясняет тот факт, что после первых двух туров мало кто берёт на себя смелость критиковать армейцев за неудовлетворительные результаты. Ведь у действующих серебряных призёров банально не хватает ресурсов.

Очевидно, ЦСКА требуется масштабное усиление. Если верить слухам, работа в этом направлении ведётся. Ещё неделю назад говорили о приглашении форварда Виктора Давилы, на днях появились слухи об интересе к Нето Боржесу из «Клермона» и ранее пребывавшему в «Порту» Уилсону Манафе, а также о переговорах по покупке Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора». Однако плодов пока нет, а Федотов вынужден вести вперёд «малочисленный отряд», как это раньше делал Виктор Гончаренко.

Проблема в том, что чемпионат в самом разгаре, а новичков по-прежнему нет, что крайне негативно сказывается на перспективах красно-синих в сезоне. Нужно понимать, что приобретение нового футболиста — только начало, определённое время потребуется и на его адаптацию в новом коллективе. А если ЦСКА постарается закрыть хотя бы половину из необходимых позиций, то заново наигрывать придётся практически новый состав. А это грозит вылиться в потерю очков.

К чести Федотова, несмотря на колоссальные трудности, красно-синим пока удаётся избежать тотального провала. В нынешнем соревновательном году они выиграли половину из четырёх встреч, а поражение от «Зенита» в Суперкубке стало, скорее, следствием невезения. По игре ЦСКА превзошёл гегемона РПЛ и не дал ему ничего создать у своих ворот. Продолжил он показывать содержательный футбол и в чемпионате. На данный момент армейцы занимают первую строчку по проценту владения мячом, третью — по эффективности прессинга, а также входят в тройку по созданным голевым моментам (четыре), уступая лишь «Динамо» (пять) и «Спартаку» (семь). Да, во многом это обусловлено отсутствием топовых соперников в первых турах, но ведь таковых не было и у многих прямых конкурентов.

Феноменальная форма Тикнизяна

И пока складывается ощущение, что слаженная командная игра — единственное преимущество ЦСКА перед «Локомотивом» в грядущем дерби. Ведь пока выделить кого-то из исполнителей крайне сложно. Фёдор Чалов смотрится не так ярко, а все три своих гола забил с пенальти. Бактиёр Зайнутдинов хоть и очень хорош на левой бровке, но вести за собой партнёров и решать исходы противостояний не может, а других кандидатов на роль лидера нет. Константин Кучаев по-прежнему играет отрезками, Антон Заболотный так же плох в реализации, а Максим Мухин хоть и старается, но явно чувствует себя не очень уютно на позиции атакующего хавбека.

У «Локомотива» же всё гораздо интереснее. Продолжает укрепляться в статусе главного российского таланта Пиняев, уже записавший на свой счёт два очка по системе «гол + пас». Крайне эффективен тот же Изидор, сумевший перенести свою форму в нынешний сезон и уже отметившийся двумя мячами и одной передачей. Но главной звездой железнодорожников на данном этапе остаётся Наир Тикнизян.

В матче второго тура с «Факелом» левый латераль оформил дубль за 29 минут и вписал своё имя в историю. Его голевая серия в чемпионате растянулась на четыре встречи (с учётом прошлого первенства), что ранее удавалось лишь одному защитнику в лигах из топ-5 в XXI веке. В 2005-м так же продуктивен был Кристиан Терлицци из «Палермо», поочерёдно поразивший ворота «Пармы», «Интера», «Сиены» и «Реджины» в Серии А.

Уже в третьем туре Тикнизян может выйти на чистое первое место. Правда, для этого ему необходимо огорчить свою бывшую команду, в которой он провёл суммарно восемь лет. В 2013-м он попал в систему ЦСКА и впоследствии дорос до основной команды, пока не был куплен «Локомотивом» за €5,5 млн. Тогда эту сумму многие посчитали неадекватной, но сейчас спортсмен доказывает обратное.

И если верить СМИ, в ближайшее время может перебраться в один из европейских чемпионатов. Ещё в июне им якобы интересовался «Реал Сосьедад», а сейчас хотят купить «Вердер» и «Вольфсбург». Правда, готовы заплатить за него не более €3 млн, а такое предложение вряд ли устроит «Локомотив». Контракт Тикнизяна с «Локо» истекает лишь в 2026-м, поэтому нужды продавать его как можно скорее нет.