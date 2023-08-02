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Селюк: Вендел должен осознать, что его поведение недопустимо

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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что петербургскому «Зениту» не стоит продавать бразильского полузащитника Вендела, чтобы футболист осознал, что его поведение недопустимо.
Селюк: Вендел должен осознать, что его поведение недопустимо
  • РИА Новости

«Не футболисты должны руководить и говорить, хотят они играть или нет. У петербургского клуба достаточно денег, чтобы показать, кто в доме хозяин. Как только его отпустят, появятся другие, которые сделают так же», — цитирует Селюка РИА Новости.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 31 июля стало известно, что игроком санкт-петербургской команды заинтересовался итальянский «Наполи».

Ранее Тьяго Рибейро, агент Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.

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