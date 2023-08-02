Селюк: Вендел должен осознать, что его поведение недопустимо

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что петербургскому «Зениту» не стоит продавать бразильского полузащитника Вендела, чтобы футболист осознал, что его поведение недопустимо.

«Не футболисты должны руководить и говорить, хотят они играть или нет. У петербургского клуба достаточно денег, чтобы показать, кто в доме хозяин. Как только его отпустят, появятся другие, которые сделают так же», — цитирует Селюка РИА Новости.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 31 июля стало известно, что игроком санкт-петербургской команды заинтересовался итальянский «Наполи».

Ранее Тьяго Рибейро, агент Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.