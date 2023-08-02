Агент Вендела: перехода во «Фламенго» не будет, но остаются варианты в Европе

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.

«Вендел точно не перейдёт во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», — цитирует агента Sport24.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Сергей Семак допустил, что «Зенит» заявит Вендела на новый сезон РПЛ.