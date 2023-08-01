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Семак допустил, что «Зенит» заявит Вендела на новый сезон РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что клуб заявит полузащитника Вендела на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак допустил, что «Зенит» заявит Вендела на новый сезон РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю, завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. А предложение, которое есть, не совсем устраивает клуб», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на новый сезон.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Вендела рассказал о процессе переговоров с «Фламенго».

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