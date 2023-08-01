Агент Вендела — о переговорах с «Фламенго»: сложный процесс, который продолжается

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о процессе переговоров с «Фламенго».

«Переговоры — сложный процесс, который продолжается. Однако время очень сильно ограничено», — приводит слова Рибейро «Спорт-Экспресс».

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Зениту» €25 млн за Вендела.