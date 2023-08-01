Агент Вендела — о переговорах с «Фламенго»: сложный процесс, который продолжается
- РИА Новости
«Переговоры — сложный процесс, который продолжается. Однако время очень сильно ограничено», — приводит слова Рибейро «Спорт-Экспресс».
Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Зениту» €25 млн за Вендела.