Семак избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление. Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча с «Ростовом» проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.

Ранее «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча чемпионата России с «Ростовом».