«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча РПЛ с «Ростовом»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«Зенит» просит рассмотреть моменты, в которых Евгений Кукуляк не показал красные карточки Хорену Байрамяну и Алексею Миронову, а также проверить момент, в котором арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Ростова», и решение показать красную карточку главному тренеру Сергею Семаку.
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом».