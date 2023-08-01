«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча РПЛ с «Ростовом»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча чемпионата России с «Ростовом».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Зенит» просит рассмотреть моменты, в которых Евгений Кукуляк не показал красные карточки Хорену Байрамяну и Алексею Миронову, а также проверить момент, в котором арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Ростова», и решение показать красную карточку главному тренеру Сергею Семаку.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом».