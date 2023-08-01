Узнать больше

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча РПЛ с «Ростовом»

Короткая ссылка
«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча чемпионата России с «Ростовом».
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча РПЛ с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Зенит» просит рассмотреть моменты, в которых Евгений Кукуляк не показал красные карточки Хорену Байрамяну и Алексею Миронову, а также проверить момент, в котором арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Ростова», и решение показать красную карточку главному тренеру Сергею Семаку.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить