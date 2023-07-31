КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Рассмотрим удаление Семака, который приглашён на заседание. Запросили дополнительный рапорт у арбитра Кукуляка», — приводит слова председателя КДК РФС «Матч ТВ».

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом» в случае обращения московского клуба.