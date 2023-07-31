Узнать больше

КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом»

Короткая ссылка
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

«Рассмотрим удаление Семака, который приглашён на заседание. Запросили дополнительный рапорт у арбитра Кукуляка», — приводит слова председателя КДК РФС «Матч ТВ».

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом» в случае обращения московского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить