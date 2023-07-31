КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с «Ростовом»
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«Рассмотрим удаление Семака, который приглашён на заседание. Запросили дополнительный рапорт у арбитра Кукуляка», — приводит слова председателя КДК РФС «Матч ТВ».
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.
Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом» в случае обращения московского клуба.