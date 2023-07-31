КДК РФС рассмотрит красную карточку Гайича в случае обращения ЦСКА
- РИА Новости
«Если КДК получит заявление от клуба, то оно будет рассмотрено в установленном порядке. Но никто из ЦСКА и «Ахмата» не обращался по поводу отмен красных карточек», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».
В прошедшей встрече, которая проходила на «Ахмат-Арене» в Грозном, главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки Гайича.