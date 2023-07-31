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КДК РФС рассмотрит красную карточку Гайича в случае обращения ЦСКА

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» в случае обращения московского клуба.
КДК РФС рассмотрит красную карточку Гайича в случае обращения ЦСКА
  • РИА Новости

«Если КДК получит заявление от клуба, то оно будет рассмотрено в установленном порядке. Но никто из ЦСКА и «Ахмата» не обращался по поводу отмен красных карточек», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

В прошедшей встрече, которая проходила на «Ахмат-Арене» в Грозном, главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки Гайича.

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