Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы

Игрок «Балтики» Артур Галоян назвал цели команды на сезон-2023/24.

«Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты. Думаю, всё наладится», — цитирует игрока «Чемпионат».

После двух туров чемпионата России калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «Балтика» забила гол в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.