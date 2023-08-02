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Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы

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Игрок «Балтики» Артур Галоян назвал цели команды на сезон-2023/24.
Галоян: цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы
  • globallookpress.com

«Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты. Думаю, всё наладится», — цитирует игрока «Чемпионат».

После двух туров чемпионата России калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «Балтика» забила гол в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.

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